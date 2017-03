Tras larga pausa, Boca sigue como único líder

Boca Juniors también gana sin Carlos Tevez. Tras el largo receso del fútbol argentino y la partida de su astro a China, el "Xeneize" derrotó 2-0 a domicilio a Banfield el sábado para continuar como único líder del torneo de Primera División.

Darío Benedetto fue la gran figura de la noche. El ex delantero del Tijuana y América de México convirtió un doblete para que Boca sumara en la 15 fecha su quinta victoria al hilo ante uno de sus perseguidores en la tabla.

El triunfo del conjunto de Guillermo Barros Schelotto no estuvo exento de polémica, ya que el árbitro Darío Herrera, a instancias de un juez asistente, invalidó por fuera de juego un gol lícito del ex Miami FC Darío Cvitanich, quien regresó a su club de origen después de nueve años.

En la siguiente jugada, a los 15 minutos, una gran jugada del colombiano Frank Fabra culminó con el primero de Benedetto, quien empujó el balón debajo del arco para que Boca se adelantar ante la algarabía de unos 7.500 hinchas "Xeneizes" presentes en el estadio Florencio Sola.

Banfield dominó las acciones durante el primer tiempo, pero careció de efectividad. En el segundo, ya no pudo sostener la presión y Boca lo liquidó de contragolpe. A los 63, otro colombiano, Wilmar Barrios desbordó y asistió a Benedetto, quien llegó a la carrera para sellar su doblete, y alcanzar la cifra de nueve goles en el certamen.

En Boca debutaron oficialmente el joven arquero Agustín Rossi, de buena actuación, y el volante creativo Oscar Benítez, proveniente del Sporting Braga portugués, quien ingresó en el complemento. El sustituto colombiano Sebastián Pérez fue expulsado en tiempo de descuento, por agredir a un rival.

Por su parte, San Lorenzo cerrará la fecha como único escolta, a tres puntos de distancia de Boca, tras vencer por 2-1 como local a Belgrano de Córdoba, penúltimo del certamen.

De esta manera, el equipo del uruguayo Diego Aguirre, que no jugó bien pero fue efectivo, se recuperó de la goleada 4-0 sufrida entresemana ante Flamengo, por la Copa Libertadores.

Los goles del "Ciclón" fueron obra de extranjeros: el chileno Paulo Díaz abrió el marcador de cabeza a los 23 y el paraguayo Néstor Ortigoza, de penal, amplió a los 39. Para Belgrano descontó Cristian Lema a los 50, también de cabeza.

A diferencia de San Lorenzo, Newell's Old Boys no pudo seguirle el paso a Boca y quedó relegado provisionalmente a la tercera posición como consecuencia de su caída por 1-0 en su visita a Defensa y Justicia.

En Florencio Varela, el "Halcón" logró alejarse de la zona del descenso al sumar su cuarta victoria consecutiva gracias a un cabezazo del ex defensor de River Plate Alexander Barboza, al inicio de la segunda etapa.

El fútbol local estaba interrumpido desde mediados de diciembre. Al receso normal de fin de año siguió una serie de conflictos en el seno de la Asociación del Fútbol Argentino, incluida una huelga de jugadores que se levantó esta semana.

La jornada sabatina se cerrará en San Juan con el partido entre San Martín y Huracán. La fecha continuará el domingo con los choques entre River-Unión de Santa Fe y Racing Club-Lanús como principales atractivos.

