Colonia vence as Hertha Berlin con triplete de Modeste

Anthony Modeste firmó un triplete y Colonia frenó una racha de seis partidos sin ganar en la Bundesliga al vencer el sábado 4-2 a Hertha Berlin.

El delantero francés de 28 años alcanzó los 22 goles esta temporada, apenas uno menos que el máximo artillero de la liga, Pierre-Emerick Aubameyang.

Modeste, que llegó a Colonia procedente de Hoffenheim en 2015, ha sido mencionado como un posible candidato a ser vendido al fútbol chino, de donde habrían llegado una oferta esta temporada por 50 millones de euros (54 millones de dólares).

"Tenía claro que no iba a abandonar a mi equipo a mitad de temporada", dijo Modeste, quien habló al respecto con el director deportivo de Colonia, Joerg Schmadtke. "El señor Schamdtike dijo que volveremos a discutirlo el próximo verano".

"Estoy contento y satisfecho en Colonia, y quiero seguir anotando goles", agregó el francés. "Uno nunca puede descartar algo del todo, y no sé qué pasará en el futuro. Pero sé lo que quiero ahora, por ejemplo jugar en la Liga Europa con Colonia".

Colonia está bien encaminado para conseguir esa meta, al ubicarse en sexto lugar.

En otros resultados, Werder Bremen superó 3-0 a Leipzig, que perdió impulso en su intento por disputarle la supremacía de la liga al puntero Bayern Munich; Wolfsburgo venció 1-0 a Darmstadt; Hoffenheim derrotó 1-0 a Bayer Leverkusen; Friburgo empató 1-1 con Augsburgo; y Frankfurt igualó 0-0 con Hamburgo.

Bayern puede alejarse a 13 puntos de Leipzig con una victoria el domingo ante Borussia Moenchengladbach.

