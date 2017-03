Dortmund se impone a Ingolstadt en la Bundesliga

Borussia Dortmund se consolidó en el tercer puesto de la Bundesliga, tras superar el viernes 1-0 al Ingolstadt, un club amenazado por el descenso.

El conjunto amarillo y negro tomó así una delantera de cuatro puntos en el tercer puesto del campeonato. Se trata del último lugar que reparte un boleto automático para la Liga de Campeones.

Dortmund rebasó a Hoffenheim, que no disputa todavía su compromiso correspondiente a la 25ta fecha.

En casa, Dortmund hilvana 33 partidos sin perder dentro de la liga.

"No fue nuestro mejor partido", destacó el técnico Tomas Tuchel. "Pero mañana temprano sentiremos que esto fue una gran victoria".

Ingolstadt permaneció siete unidades hundido en la zona comprometida, y podría rezagarse aún más durante el fin de semana.

Pierre Emerick Aubameyang marcó su 23ra diana, con lo que es líder de la temporada de liga, a los 14 minutos. Marcel Schmelzer le envió un centro para que empujara el balón hacia el arco.

Ingolstadt buscó con afán la igualdad, pero Roman Buerki logró varias atajadas sensacionales.

"No fue sólo mala suerte. Estamos careciendo de calma para aprovechar nuestras oportunidades", reconoció el entrenador del Ingolstadt, Maik Walpurgis.

