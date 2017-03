Bayern golea y se despega en la Bundesliga

Robert Lewandowski firmó un doblete y Bayern Munich derrotó el sábado 3-0 a Eintracht Frankfurt para alejarse en la cima de la Bundesliga.

Bayern extendió su racha invicta a 18 partidos en todas las competencias, y aprovechó que su escolta inmediato Leipzig perdió 1-0 ante Wolfsburgo para aumentar su ventaja a 10 puntos, cuando restan 10 fechas en la temporada.

"Fue un buen día para nosotros, con los resultados de los otros partidos", dijo el técnico de Bayern, Carlo Ancelotti, cuyo equipo busca su quinta corona consecutiva.

Frankfurt comenzó el partido con ímpetu, y Mats Hummels tuvo que derribar a Branimir Hrgota para evitar un gol en los primeros minutos.

Una buena jugada de Thomas Mueller por la banda derecha fabricó el primer gol de Lewandowski a los 38 minutos. Por el otro costado de la cancha, David Alaba llegó hasta el área y mandó un centro para que el brasileño Douglas Costa anotara el segundo pocos minutos después.

Frankfurt tuvo tres buenas oportunidades de gol en el primer tiempo, pero no las aprovechó.

"No merecían estar abajo 2-0 al llegar al entretiempo", concedió Ancelotti. "Nosotros fuimos mejores en el segundo tiempo, controlamos el partido".

Lewandowski hizo el tercero a los 55, para elevar su total en la temporada a 21, con un centro de Arjen Robben. El ariete polaco suma 100 goles con la camiseta de Bayern.

Por su parte, Wolfsburgo se impuso sobre Leipzig con un gol de Mario Gomez. El delantero tiene 11 goles en siete partidos desde que Andries Jonker tomó las riendas de Wolfsburgo.

En otros resultados, Hertha Berlin superó 2-1 a Borussia Dortmund, Darmstadt venció por el mismo marcador a Mainz, Friburgo empató 1-1 con Hoffenheim y Colonia igualó 2-2 con Ingolstadt.

