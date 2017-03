Frankfurt encaja cuarta derrota seguida en la Bundesliga

Las ilusiones de Eintracht Frankfurt de clasificarse a las copas europeas recibieron el domingo un duro golpe al sucumbir 2-1 como local ante Freiburgo, la cuarta derrota seguida del club en la Bundesligas.

Goles de Florian Niederlechner propulsaron a Freiburgo al octavo puesto de la clasificación, mientras que Frankfurt quedó en el sexto con 11 fechas por disputar. Frankfurt marchaba tercero tras la 19na jornada antes de caer en picada.

"Es una locura todos los reveses que hemos sufrido", comentó el director deportivo de Frankfurt Bruno Huebner.

Branimir Hrgota adelantó al local a los 11 minutos, pero Niederlechner le dio la vuelta al marcador con sus goles a los 25 y 59 minutos.

También el domingo, el gol postrero de Albin Ekdal le dio a Hamburgo la victoria 1-0 ante Hertha Berlín. Hamburgo sigue en la zona de descenso, pero empató en punto a Wolfsburgo, 15to en la tabla.

