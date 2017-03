Podolski se despide con gol del triunfo ante Inglaterra

En el partido amistoso que marcó su despedida con la selección alemana, Lukas Podolski anotó el miércoles el tanto de la victoria 1-0 sobre Inglaterra.

Podolski, quien usó el brazalete de capitán por vez primera, disparó desde fuera del área y envió el balón al ángulo superior derecho para dar el triunfo a su equipo cunado restaban poco más de 20 minutos.

El extremo de 31 años, recibió un homenaje antes de su partido número 130 con la selección. Los fanáticos corearon su nombre durante el cotejo.

Y en las postrimerías del partido, cuando abandonó la cancha, recibió una ronda de sonoros aplausos.

Sólo dos jugadores han participado en más encuentros que Podolski con Alemania: Lothar Matthaeus, capitán del equipo que se coronó en el Mundial de 1990, y Miroslav Klose, el máximo anotador en la historia del seleccionado.

Inglaterra pudo haber ganado el encuentro, pero careció de definición frente al arco. El conjunto dirigido por Gareth Southgate estuvo más cerca de inaugurar el marcador antes del tiro de Podolski.

Sin embargo, la selección inglesa terminó sufriendo su primera derrota en seis encuentros disputados desde la Eurocopa del año pasado. Fue además el primer partido de Southgate desde que asumió la dirección técnica de manera permanente.

Muchos fanáticos desempolvaron su camiseta de Podolski y la llevaron al partido. Afuera del estadio, hubo también buenas ventas de bufandas que llevaban el nombre del veterano.

Fanáticos de Colonia, el club de la ciudad natal de Podolski, vistieron los colores del equipo en un homenaje a su ídolo.

Se desplegó una manta gigantesca en el graderío sur del Westfalenstadion, con un mensaje que decía, "130 partidos, 48 goles, una leyenda. Gracias, Lukas".

Podolski agradeció las muestras de cariño.

"Gracias, Dortmund; gracias, Colonia; gracias, Alemania", manifestó.

El partido evidenció un cambio de guardia en la selección alemana. Joshua Kimmich, de 22 años; Julian Weigl, de 21; Leroy Sane, de 21; Julian Brandt, de 20, y timo Werner, de 21, jugaron de inicio. Werner debutó con el equipo nacional.

Pero fueron los visitantes quienes lucieron más afinados, si bien el destino llevó a que Podolski marcara su 49no y último tanto internacional para cerrar de manera perfecta su carrera con la selección.

