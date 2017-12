Schalke supera a Colonia en 3ra ronda de Copa de Alemania

Un inusitado gol de Max Meyer bastó el martes para que Schalke superara 1-0 a Colonia en la tercera ronda de la Copa de Alemania.

Bastian Oczipka cobró un saque de esquina que Meyer peinó con la nuca. El balón se elevó por encima del portero Timo Horn, antes de entrar al arco, pegado al segundo poste, a los 63 minutos.

Por su parte, el local Mainz remontó para imponerse 3-1 a Stuttgart, su rival de la Bundesliga, luego que Dennis Aogo falló un penal que pudo haber dado la delantera por 2-0 a los visitantes.

Paderborn reservó un lugar en los cuartos de final por primera vez en su historia, al imponerse 1-0 sobre el Ingolstadt de la segunda división. El club de la tercera categoría es la mayor sorpresa en esta edición del certamen.

Wolfsburgo requirió del alargue para derrotar 2-0 al Nuremberg de la segunda división. Bayern Munich recibe este miércoles al campeón defensor Borussia Dortmund.

