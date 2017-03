Dortmund avanza a semis de Copa Alemania ante Bayern

Christian Pulisic anotó su segundo gol en una semana y Borussia Dortmund derrotó el martes 3-0 a Sportfreunde Lotte de la tercera división para avanzar a las semifinales de la Copa de Alemania, en las que enfrentará al monarca Bayern Munich.

Tras marcar su primer gol en Liga de Campeones el miércoles ante Benfica, el volante estadounidense encaminó la victoria de Dortmund a los 57 minutos, en un partido cuya fecha original del 28 de febrero fue reprogramada por una fuerte nevada.

Andre Schuerrle y Marcel Schmelzer redondearon el triunfo de Dortmund.

