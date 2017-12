Alavés contrata al técnico Abelardo Fernández

Alavés contrató al técnico Abelardo Fernández en su intento por abandonar el sótano de la tabla en la Liga española.

El español Fernández reemplaza al italiano Gianni de Biasi, destituido el lunes luego de cosechar tres victorias y sufrir cinco derrotas durante su gestión. Los "Babazorros" habían despedido ya en esta temporada al estratega argentino Luis Zubeldía.

Fernández, exdefensa de la selección española, no dirigía desde enero, cuando se marchó del Sporting de Gijón.

Alavés impresionó la temporada anterior al finalizar a la mitad de la tabla y al colarse a la final de la Copa del Rey. En la presente campaña, suma sólo seis puntos en 13 fechas, aunque se ha clasificado a los octavos de final en la Copa del Rey.

"Prometo mucho trabajo, confío en esta plantilla y en una afición extraordinaria", indicó el entrenador. "Entre todos saldremos de esta situación".

En su siguiente cotejo, Alavés visita el lunes a Girona en la Liga.

