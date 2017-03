Chile confía en suplir ausencia de Vidal ante Argentina

Jorge Valdivia y Carlos Carmona regresaron a la convocatoria de la selección chilena para las eliminatorias mundialistas, en las que el conjunto de Juan Antonio Pizzi enfrentará a Argentina sin su cacique Arturo Vidal por una suspensión.

Pizzi incluyó a Vidal en la lista de 19 jugadores de clubes del extranjero anunciada el martes para los partidos del 23 y 28 de marzo ante Argentina (Buenos Aires) y Venezuela (Santiago), respectivamente, aunque el mediocampista de Bayern Munich sólo estará disponible para el segundo.

Valdivia no era convocado desde octubre del año pasado ante Ecuador y Perú, aunque se ausentó de ambos partidos por lesión, mientras que Carmona no era llamado para las eliminatorias desde la era Jorge Sampaoli.

"El colectivo de jugadores que tiene Chile puede suplir cualquier individualidad. En más de una ocasión ya hemos jugado partidos sin titulares habituales", afirmó Pizzi, quien no contará para ambos desafíos con el volante Marcelo Díaz, marginado por un mes por una lesión de rodilla.

El timonel también respaldó al arquero y capitán del seleccionado chileno Claudio Bravo, que perdió la titularidad del Manchester City por una racha de malas actuaciones.

Vidal Matthias Schrader / AP Matthias Schrader / AP

"Vi un partido de su equipo y salí gratamente sorprendido del nivel de él, está a un nivel altísimo. Hablé con gente del club y sienten lo mismo, yo estoy muy tranquilo", aseguró.

Respecto al encuentro ante Argentina, indicó que "tiene la misma importancia que todos los partidos que hemos jugado", aunque recordó que "no hemos podido ganar nunca en Argentina y creo que es una buena oportunidad de hacerlo, nuestro rendimiento nos permite creer en eso".

Declinó hablar de cómo parará a sus jugadores en el Monumental de River Plate. "Sería dar una información muy importante para el rival".

Después de 12 fechas, Chile tiene 20 puntos y ocupa la cuarta plaza en las eliminatorias de Sudamérica, la última que otorga boleto directo al Mundial del próximo año en Rusia.

Argentina, con 19 unidades, marcha quinta en el puesto de repechaje, y Venezuela es última, ya sin esperanzas de clasificarse.

Plantel:

Arquero: Claudio Bravo (Manchester City, Inglaterra)

Defensas: Mauricio Isla (Cagliari, Italia), Enzo Roco (Cruz Azul, México), Eugenio Mena (Sport Recife, Brasil), Paulo Díaz (San Lorenzo, Argentina), Gary Medel (Inter, Italia).

Mediocampistas: Francisco Silva (Cruz Azul,(México), Erick Pulgar (Bologna, Italia), Carlos Carmona (Atlanta, Estados Unidos), Charles Aránguiz ( Bayern Leverkusen, Alemania), Felipe Gutiérrez (Real Betis, España), Arturo Vidal (Bayern Munich, Alemania), Pedro Pablo Hernández (Celta de Vigo, España), Martín Rodríguez, (Cruz Azul, México), Jorge Valdivia (Al Wahda, Emiratos Árabes).

Delanteros: Alexis Sánchez (Arsenal, Inglaterra), Fabián Orellana (Valencia, España), Eduardo Vargas, (Tigres, México), Nicolás Castillo (Pumas, México).

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.