Zlatan Ibrahimovic a un paso más cerca de mantenerse con el Galaxy de Los Ángeles

Si el plan del Galaxy de Los Ángeles es ser protagonista en la próxima temporada, el primer paso a tomar es asegurar a Zlatan Ibrahimovic. Al parecer el intento para mantener al jugador va por buen camino, pues el sueco se mostró con una actitud positiva y con deseos de cumplir su contrato del que aún le falta un año.

“Estoy positivo, tengo un buen ánimo, tuve un par de días en que estaba decepcionado porque no es la manera como quisimos darle todo a nuestros aficionados, especialmente en ese último partido”, dijo Ibrahimovic a los medios de comunicación el martes. “El club sabe mis deseos, mis exigencias, entonces depende de ellos qué es lo que quieren pero están positivos. Ellos han sido muy buenos conmigo, ayudan mucho en lo que yo o mi familia necesiten. Tenemos una buena relación con todos”.

Según el sueco, su deseo es de volver para una temporada más con el Galaxy aunque, en tono de broma, insinuó que espera más dinero para el próximo año.

“Espero que todo se resuelva lo más pronto posible, todo es trabajo en proceso, todos están en eso… todo depende que tan grande es el préstamo que puedan agarrar del banco (risas)”, dijo ‘Ibra’.

El impacto de Ibrahimovic fue grande no solo en el onceno galáctico pero también en la liga, pues se presenciaron estadios llenos en el país para ver actuar al jugador. En 27 cotejos, el delantero logró 22 goles y 10 asistencias.

El Galaxy debía ganar su último partido de la temporada contra el Dynamo de Houston para clasificar a los playoffs, pero el juego que tenía controlado cuando iba arriba 2-0 en el marcador fue revertido y de esta forma fueron eliminados de toda posibilidad de pelear por el título de la MLS.

“Creo que individualmente tuve una buena temporada, mejor que una buena temporada… pero esto no es un show de una sola persona, es colectivo”, dijo el jugador de 37 años. “Fallamos en los objetivos que teníamos, aún no entiendo qué pasó en el último partido. Los aficionados no se merecían esto, se merecían más y por eso estaba decepcionado, no quería agradecerles de esa manera, quería que fuera más positivo”.

Tras el final de ese juego ante el onceno texano, Ibrahimovic abandonó el estadio tan pronto pudo sin hablar con nadie. El jugador se mostró molesto ante la incapacidad de su equipo de contener el resultado y asegurar el pase a los playoffs, algo que según él jamás había vivido.

“Es una situación nueva para mí, estoy acostumbrado a terminar de primero, soy campeón y después viene el resto, pero estar peleando por el sexto puesto y de haber entrado, muchos dirían que fue un buen año pero realmente no lo es para mí”, explicó.

Sigue a Jad en Twitter, Instagram y Facebook: @jadelreda