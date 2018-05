Zinedine Zidane dijo que no hará el pasillo al campeón Barcelona y desató la polémica

El Real Madrid y Barcelona viven dos realidades similares de cara a El Clásico que se jugará el domingo en el Camp Nou (11:45 a.m., beIN Sports en Español). Los Merengues firmaron su pase a su tercera final consecutiva de la Liga de Campeones cuando vencieron al Bayern de Munich en la serie de semifinales y el Barca se coronó como campeón de La Liga al vencer al Deportivo La Coruña a falta de cuatro fechas.

Ambas escuadras llegan motivadas para este encuentro que además se juega en medio de la polémica pues el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, envió un mensaje por medio de su capitán, Sergio Ramos, que no harían “el pasillo” al campeón como tradicionalmente se hace cuando un equipo se corona.

Varios personajes han dado su opinión al respecto, mientras que algunos muestran su molestia por la decisión del francés, otros lo apoyan.

“En mi opinión personal, no estoy a favor del pasillo, no por este caso… no lo entiendo, sé que es una tradición pero no lo viví en otro país”, dijo el periodista Pablo Mariño, quien es el presentador de The Locker Room y The Extra en beIN Sports en Español y está en Madrid en una cobertura especial. “Sé que es una tradición aquí en España y que Barcelona rompió con esa tradición. A mí me parece más un tema de rivalidad”.

Aunque La Liga le pertenece a Lionel Messi y Barcelona, Mariño aseguró que todavía hay mucho por qué jugar, además que será un partido muy físico y áspero.

Aunque La Liga le pertenece a Lionel Messi y Barcelona, Mariño aseguró que todavía hay mucho por qué jugar, además que será un partido muy físico y áspero.

“Se juega el honor porque los Clásicos son un partido aparte”, dijo vía telefónica el argentino. “Aquí no se considera cómo llega cada equipo o en qué situación está. Si el Real Madrid estuviera aún jugando por La Liga o el Barcelona no fuera campeón entonces se estaría jugando mucho más, pero lógicamente en este partido se juega la historia, la rivalidad. Real Madrid no va a querer perder, especialmente porque sabe que el Barcelona va a querer festejar La Liga después del encuentro con su gente”.

Sigue a Jad en Twitter, Instagram y Facebook: @jadelreda