VIDEO: Zlatan Ibrahimovic se estrena con el Galaxy haciendo una JOYA de gol

Zlatan Ibrahimovic no tardó mucho para mostrar su talento en su nueva aventura en la MLS.

A seis minutos de haber entrado al partido que su equipo el Galaxy iba perdiendo 3-2 ante el LAFC, el delantero sueco de 37 años de edad hizo un golazo para emparejar las cosas.

Y 'Ibra' no paro ahí, en tiempo de reposición hizo otro gol para darle al Galaxy un victoria de 4-3 sobre LAFC en el derbi de Los Ángeles.

You couldn't write a better script. ZLATAN. STOPPAGE TIME. 4-3. #LAvLAFC https://t.co/9ya60MdXk6

Y así celebraron la anotación culminante los compañeros de Zlatan, los mexicanos Giovani y Jonathan Dos Santos, quienes no pudieron ver acción debido a estar lesionados.

This is LA @LAGalaxy !! Welcome @Ibra_official pic.twitter.com/1jcbYhuKf0