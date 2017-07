VIDEO: Tratan 'como rey' a futbolista mexicano en Holanda

El delantero mexicano Hirving 'Chucky' Lozano fue presentado de manera oficial con fichaje estelar del PSV holandés.

El jugador mexicano acaparó los reflectores en la presentación de refuerzos de su nuevo club:

Hirving Lozano is now officially a PSV player! pic.twitter.com/bXPAFGhY2G

En la ceremonia de presentación, además de Lozano, también fueron anunciados más fichajes:

Luckassen, Van Ginkel and @HirvingLozano70 are now officially PSV players! pic.twitter.com/aOgUiPbp8V