VIDEO: River Plate saca valioso empate en el Juego de Ida de la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors

El Superclásico en el Juego de Ida de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate no decepcionó en el apretado empate de 2-2 en la Bombonera. El partido se tenía que haber jugado el sábado pero por motivos de lluvia se tuvo que jugar el domingo.

En un juego para la historia, el local anotó primero gracias a que Ramón Ábila, a los 34’, recuperó su propio rebote que disparo con la derecha y con la zurda hacer estallar a su afición. Sin embargo, la visita no se durmió y reaccionó de inmediato por medio de Lucas Pratto, quien disparó un derechazo rastrero para que el portero no pudiera detener para el 1-1.

Este fue el gol de Ábila.

Este fue el empate de Pratto para River Plate.

