VIDEO: Galaxy mantiene vivas las esperanzas de clasificar a playoffs tras triunfo sobre Minnesota United

Las esperanzas del Galaxy de Los Ángeles entrar a los playoffs se mantuvieron vivas tras el importante triunfo de 3-1 conseguido el domingo en su visita al Minnesota United.

Zlatan Ibrahimovic abrió el camino del triunfo al anotar a los 30 minutos con un cabezazo.

Ola Kamara anotó el segundo a los 50’.

Seconds from being denied off the line, @OlaKamara makes no mistake! #MINvLA pic.twitter.com/DwYT1yp1DA