VIDEO: Juan Antonio Pizzi también es cuestionado por sus “rotaciones” de jugadores

Parece que el timonel de México, Juan Carlos Osorio, no es el único que ha sido puesto bajo la lupa por hacer variaciones al por mayor en sus cuadros titulares en la Copa FIFA Confederaciones.

Tras conseguir un sufrido empate de 1-1 ante Australia en el último partido de la fase de grupos, en donde Chile por momentos vio en jaque su pase a la instancia de semifinales, el técnico de la selección, Juan Antonio Pizzi, también fue cuestionado por presentar una alineación distinta a la que jugó los primeros encuentros de la justa.

El equipo que estuvo en la cancha ante los socceroos tuvo cinco cambios a comparación del que empató con Alemania a media semana- cabe de mencionar que uno de los cambios se debe a la reaparición de Claudio Bravo en el arco tras estar lesionado.

Sin duda dos de las ausencias más notables fueron la de los veteranos Jean Beausejour y Gary Medel.

“Nosotros teníamos la posibilidad por distintas circunstancias, de hacer algunas modificaciones para que no se resintiese el equipo. Confio plenamente en todos los jugadores que están acá”, dijo Pizzi sobre sus decisiones. “Es cierto que hay diferencia, no es casualidad que lo jugadores que son reconocidos tanto en Chile como internacionalmente tenga las estadísticas. No casualidad que Gary tenga más de 100 partidos en la selección, que Beausejour tenga casi 100 partidos”.

Ve aquí todo lo que dijo Pizzi: