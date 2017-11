VIDEO: El rival elogia: "Me encanta el jugador mexicano"

El entrenador de Bélgica, sinodal del Tri en la gira por Europa, confesó que tiene una fijación especial por los futbolistas mexicanos.

El español Roberto Martínez, timonel de los Diablos Rojos, rival de México este viernes 10 de noviembre, confesó que el estilo de juego de los elementos tricolores le seduce de tiempo atrás.

"Me encanta el jugador mexicano. Le gusta el balón, es dinámico, tiene mucha intensidad".

"Siempre he tenido una debilidad por un jugador: he intentado firmar a Chicharito Hernández cuando estaba en la Premier League, pero siempre he tenido que sufrirlo delante mío en el banquillo".

"Desde pequeño, Hugo Sánchez me estimuló un gran interés por el futbol mexicano. Tengo un gran aprecio por los jugadores mexicanos", dijo Martínez en entrevista con Fox Sports.

Martínez también tuvo palabras de elogio para el colombiano Juan Carlos Osorio, entrenador del Tri, y defendió su metodología de trabajo al sentirse identificado con ella.

La selección mexicana de futbol del colombiano Juan Carlos Osorio llegó a Europa, donde 'aprovechará' la fecha FIFA con juegos ante Bélgica (10 noviembre) y Polonia (13 noviembre) para seguir experimentando con jugadores rumbo al Mundial 2018.

“El futbol moderno necesita flexibilidad táctica (...). Lo que me gusta de Juan Carlos es que está obsesionado por el futbol. Se esborda con su interés y su filosofía del juego y lo respeto".

"Lo fácil es hacer las cosas básicas, no mejorar a los jugadores y sacarlos de su zona de comfort. La idea que tiene como entrenaodr me encanta, no es fácil, es atrevida", expresó el español.