VIDEO: El LAFC suma segundo triunfo previo a su visita al Galaxy

Tras recuperarse de la derrota de hace un par de semanas en casa, el LAFC buscaba el domingo sumar su segundo triunfo seguido ante los Rapids de Colorado, penúltimos en la Conferencia del Oeste. Con goles de Lee Nguyen y Diego Rossi, el LAFC se acercó más a la cima del Oeste al vencer 2-0 a los Rapids.

Sin embargo, las cosas no fueron tan fáciles pues los de Colorado mostraron estar muy preparados para contrarrestar los ataques de los angelinos. Por momentos parecían haber memorizados los movimientos de Diego Rossi y Carlos Vela, ya que evitaban las llegadas con gran anticipación, frustrando el ataque de la vista.

Para la segunda mitad, el LAFC no tardó en hacer ajustes y casi de inmediato se vio el resultado pues Nguyen se sumó al ataque para abrir a los 49 minutos el marcador. El mediocampista tomó un balón sobre el borde del área amagando un pase mientras estaba de espaldas al arco guardado por Tim Howard. Nugyen dio la voltereta sobre su eje y sorprendió al portero de Colorado para abrir el marcador. Era el 1-0.

El LAFC llegó al partido con 39 puntos, en la tercera posición del Oeste con la esperanza de igualar al Sporting Kansas City con 42 unidades.

El uruguayo Rossi anotó el segundo de la noche, su octavo de la temporada, ante una gran jugada por la derecha en la que se sacudió el mal partido que estaba teniendo pues los Rapids no le permitían hacer de las suyas. Al minuto 79 se descolgó por la banda derecha y aprovechó el hueco defensivo para a quemarropa dejar sin posibilidades a Tim Howard. Era el 2-0.

Diego Rossi gets his 8th goal of the season to make it 2-0 to @LAFC. #LAFCvCOL https://t.co/Flg7gOZIK1