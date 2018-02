VIDEO: El ‘Chelís’ se mete en bronca en Las Vegas

En apenas su segundo partido al frente del equipo Las Vegas Lights FC, el técnico mexicano José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como el ‘Chelís’, ya sabe lo que ser expulsado.

Abajo 2-0 el sábado ante el Vancouver FC de la MLS en un partido amistoso, el capitán de Las Vegas, Marcelo Alatorre le dio un codazo a Alphonso Davies para sacarse la roja.

Se calentaron los ánimos tras la acción y fiel a su estilo candente, ‘Chelís’ terminó encarándose con miembros del cuerpo técnico de Vancouver. Tras la confrontación, el técnico mexicano y un auxiliar de los canadienses fueron expulsados.

Full incident from earlier in #LVvVAN:



-#LightsFC captain Marcelo Alatorre sent off for elbowing Davies in the head.

-Kamara almost gets in a fight with Alatorre

-Chelís confronts #VWFC assistant Martyn Pert

-Chelís confronts Carl Robinson

-Chelís + Pert sent off#Scenes #Vegas pic.twitter.com/PCRAHRA9MX — Jason Foster (@JogaBonito_USA) 18 de febrero de 2018

Pero en vez de irse a los vestidores, ‘Chelís’ se fue a las gradas del Cashman Field en donde siguió dando indicaciones el resto del partido.

También aprovechó el momento para convivir con su afición; hasta firmó algunos autógrafos. Lights terminó acortando la distancia para caer 3-2.

Chelís is already a hero in #Vegas! Everybody in the crowd scrambling to get his autograph now, after he was sent off and spent the 2nd half screaming and smoking in the stands. Most entertaining coach in North America has found his spiritual home. #LightsFC #VivaLights #LVvVAN pic.twitter.com/QJsl032s4d — Jason Foster (@JogaBonito_USA) 18 de febrero de 2018

“Me gusta estar ahí. Creo que estaban encantados de tenerme ahí cerca de ellos”, dijo el timonel sobre su experiencia en las gradas tras el partido. “No estoy actuando, se siente como un lugar natural para mí. Siempre he sido un gran aficionado, entonces me agradó estar con ellos”.

Las Vegas Lights es el nuevo equipo de expansión de liga USL que forma parte de las divisiones inferiores dentro de la estructura del futbol estadounidense profesional.

Esta es la segunda etapa de ‘Chelís’ en el futbol de este país. En 2014 tuvo una breve gestión al frente del ya desparecido Chivas USA de la MLS.