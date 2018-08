Carlos Vela a Antoine Griezmann: En Los Ángeles tienes tu casa (Video)

#CarlosVela wants #AntoineGriezmann to play with him at #LAFC. . . . . . #soccer #futbol #estadio #griezmann #losangeles #LosAngelesFC #video #deportes #sports #friendsforever #instagood #la #happiness #success #famous #hollywood #maicao #mexico #colombia #lebanon #arab #influencer

A post shared by Jad El Reda (@jadelreda) on Aug 19, 2018 at 11:12pm PDT