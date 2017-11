VIDEO: 'Barra brava' de Pumas reclama y advierte a jugadores

Varios integrantes de 'La Rebel', la 'barra brava' de los Pumas UNAM, exigieron hablar con los jugadores para reclamarles por su falta de entrega en la cancha y para exigirles que salgan a jugársela o de lo contrario pidan su salida del club.

Josecarlos Van Rankin, David Cabrera y Jesús Gallardo fueron los que pusieron el pecho al reclamo y dieron la cara a nombre del plantel. Los Pumas, un grande del futbol mexicano, va en último lugar en la Liga MX, en un reflejo de malas decisiones desde hace varios años.

"¿Sabes qué, güey? Ya nos tiene hasta la madre, ya te sientes muy ve... y le respondes a la gente en las redes sociales, te estás echando encima a la gente", le increpó un fanático al atacante Jesús Gallardo, quien tras un buen momento recibió el llamado al seleccionado mexicano, pero con los Pumas poco a poco ha desaparecido.

"Gallardo, al chi... ya se te subió ¿o qué?", reclamó una mujer. El jugador se quedó mudo.

Era raro ver que fans y 'barras bravas' reclamen a los jugadores en México, aunque los seguidores de equipos de la Ciudad de México son más exigentes que los del resto del país, más acostumbrados a solo aplaudir.

En México, los futbolistas reciben trato de estrellas de cine y si un fan de un equipo importante reclama es porque su equipo va muy mal. Los Pumas no han ganado un título desde 2011.

A veces el reclamo de los fans solo es en el estadio, con cánticos o carteles criticando el bajo nivel de su equipo.

También reclamaron a Cabrera, a quien le dijeron que habían apoyado su regreso del club Morelia y ahora los ha decepcionado.

"Cabrera, tienes una actitud mala, cabrón ", le insistieron.

Uno de los fanáticos señaló que los aficionados siempre van a estar con Pumas, pero los futbolistas se van a ir.

"Ya estamos hasta la ve..., el u... español (Abraham González) pidió aumento de sueldo y se le dio, se quería ir a Cruz Azul, posteando que se iba, regresa y ve las ma... que hace", espetaron.

(Gallardo) si ya no quieres jugar, pide tu cambio, ya no juegues, no metes la pierna cabrón, ¿sabes cuánto me he gastado este semestre para irlos a ver?, 50 mil pesos (unos 2,600 dólares)", mencionaron.

Una integrante de 'La Rebel', grupo que ha protagonizado episodios de violencia, les recordó que hay gente de la 'barra' que ha muerto, durante accidentes de carretera, por ir a apoyarlos a otras ciudades.

"A nosotros se nos murió un amigo en Honduras por irlos a ver, y lo saben: Nosotros damos la vida por el equipo, por los colores", arremetieron.

"Dónde están los pin... extranjeros, nada más vienen a llevarse el dinero de aquí, salen corriendo como las ratas. No publiquen en redes, la gente se encabrona... mejor (hablen) en la cancha, lleven el mensaje, ustedes se la rifan (entregan), nosotros nos la rifamos".

REPORTE:Vigilancia UNAM ocultó evidencia de balacera en Ciudad Universitaria tras partido Pumas Vs América

Vigilancia UNAM ocultó evidencia de balacera en Ciudad Universitaria tras partido Pumas-América pic.twitter.com/Ld40XwMZ9M — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) October 30, 2017

También criticaron al atacante chileno Nicolás Castillo y le pidieron más humildad al capitán uruguayo Gerardo Alcoba.

"Alcoba se llevó a Barrera (para que no conviviera), o somos equipos o no somos. ¿Qué ha ganado Alcoba para que haga esas mam... con la afición?", reclamaron.

"Se acerca la gente a pedirles autógrafos y ni por que van en último lugar lo hacen, sean humildes, avientan el pinche carro. 'Nico' poniendo en sus redes que extraña a Chile, si quiere tanto a Chile que se vaya porque nos los vamos a 'topar' (encontrar)".

Van Rankin ofreció una disculpa y al igual que Cabrera prometió que este domingo van a ganar cuando enfrenten a Santos.

En varios países de Sudamérica, con problemas por la violencia generada por 'barras bravas', la intimidación a jugadores es habitual.

En Argentina la intimidación a futbolista comenzó con reclamos cara a cara, como con los Pumas; los fanáticos, incluso, han llegado a controlar venta de boletos, viajes con el equipo y piden dinero a jugadores.