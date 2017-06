VIDEO: Así fue el primer gol de Cristiano Ronaldo en la Copa Confederaciones

El portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, dio un gran pase de gol en el debut de la Copa Confederaciones ante México pero no pudo hacerse presente en el marcador.

Solamente tardó ocho minutos en el segundo duelo de Portugal en la Copa Confederaciones para hacerse presente en el torneo cuando remató de cabeza y puso arriba 1-0 a su equipo ante el conjunto anfitrión Rusia.

Cristiano Ronaldo gets his 74th goal for Portugal to put them up 1-0 early! @Powerade #RUSPOR #ConfedCup https://t.co/gY7R2uPyWD