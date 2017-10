'Tuca' Ferretti: En Tigres hay autocrítica

El presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez, calificó los abucheos que recibieron la semana pasada como algo anormal, y para Jesús Dueñas quizá es por el buen paso de los Rayados.

Pero para Ricardo Ferretti la autocrítica es la que manda, pues considera que no necesitan que la afición les diga si hicieron bien o mal las cosas.

Tigres venció la semana pasada al Veracruz 1-0 y fue abucheado; el sábado goleó 3-0 al Toluca y regresaron los aplausos al Estadio Universitario.

"Creo que no tuvimos un buen partido (ante Veracruz) y punto, y lo reconocemos y buscamos hacer mejor las cosas, pero no necesitamos de que la gente nos diga para que nosotros sepamos que no hicimos las cosas adecuadamente", expresó Ferretti.

"Nosotros somos personas y trabajadores muy autocríticos y no necesitamos que alguien nos vaya a decir: 'oye hiciste bien o hiciste mal'".

El "Tuca" calificó la semana pasada como positiva en cuanto a resultados, pero no en el accionar, pues con Veracruz la victoria se dio con un funcionamiento lejano al que esperaban.

Señaló que lo importante es mantener las ganas de mejoría independientemente del resultado como pasó del juego de Veracruz al de Toluca.

"Si nosotros podemos mantener esa mentalidad de querer ser mejor día tras día, yo creo que podemos lograr algo importante este torneo", aseguró.