'Tuca' Ferretti: a Tigres le gusta sufrir

Con una sonrisa pícara, Ricardo Ferretti expresó que a los Tigres ya les gustó avanzar en Liguilla con sufrimiento.

El 'Tuca', que renovó contrato hasta el 2020, reconoció que León los hizo sufrir, pero a la vez ellos mismos al no ser certeros en sus ataques.

"Así nos gusta. A los Tigres no les gustan las cosas fáciles, nos gustan así, bien difíciles, bien complicadas, porque tenemos para simplificar, pero no lo hacemos..., no es de ahorita", expresó Ferretti.

"Nos gusta así bien sufrido para que valga la pena, pero bueno de una forma u otra ya estamos en la Semifinal. Siento que hubiera podido ser más tranquilo, pero no lo fue y un equipo que no tiene nada que perder naturalmente se avienta con todo y eso fue lo que pasó".

Ferretti señaló que León les jugó un buen partido, pues al no tener nada que perder, se soltó, pero lamentó que Tigres no fuera certero.

Y es que aunque le agradó que Andre-Pierre Gignac despertara con un gol, estaría más contento si concretara más, pues falló algunas claras.

"Tuvimos oportunidades claras de gol y no las concretamos y no creo que haya sido por ansiedad, generamos, pero no fuimos certeros, pero de ansiedad no creo, es un equipo que tiene un buen control sobre este tema", reconoció el DT brasileño.

(De Gignac) hubiera querido que fuera más efectivo, uno siempre quiere más".

Sobre el dejar de nuevo a jugadores estelares en el banquillo, como Enner Valencia, máximo goleador de Tigres, dijo que todo es pensando en el bien del equipo.

"Me considero un afortunado de tener grandes jugadores, pero tengo que tomar decisiones y tengo que ser lo justo para el equipo. A lo mejor me puedo equivocar, pero mis decisiones serán siempre a beneficio del equipo", añadió.