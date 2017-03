Tropieza la Real Sociedad de Carlos Vela con el Alavés

ALAVÉS - REAL SOCIEDAD

David Aguilar / EFE

El delantero mexicano de la Real Sociedad Carlos Vela (d) se escapa del centrocampista del Deportivo Alavés Marcos Llorente, durante el partido de la vigésimo octava jornada de Liga en Primera División que se juega esta tarde en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria. EFE/David Aguilar ** Usable by HOY and SD Only **