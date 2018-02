Triunfa el León en debut de Donovan

Landon Donovan debutó en el futbol mexicano en la victoria del León 2-1 sobre el Puebla.

Ovacionado en el Nou Camp, el norteamericano ingresó al 83' para ayudar a manejar la victoria esmeralda, que se había gestado desde el primer tiempo con dianas de Mauro Boselli y Andrés Andrade.

Al Puebla le costó encontrarse en el campo leonés y apenas al 3' Boselli cabeceó desde el manchón penal a pase de Elías Hernández.

Lejos de componer, los camoteros dejaron espacios al intentar ir al ataque y nuevamente el campeón goleador del Apertura 2017 tuvo la oportunidad de marcar un doblete, pero al 19' voló su disparo.

Sin embargo, un minuto después, Andrés Andrade cerró la pinza al segundo palo y después de una jugada prefabricada desde un tiro de esquina puso el 2-0.

Landon Donovan in his #León debut: 10 minutes, 13 touches, 7/11 passes completed, 1 chance created. Touch was a little off, but the 35 year old was active and wanted to get on the ball right away in his 1st game since November 2016. #LEOvsPUE #LaFiera #LD20 #LigaMXEng #USMNT pic.twitter.com/Qkt9lS230z