Surge video del juicio de Cristiano Ronaldo por evasión de impuestos

Cristiano Ronaldo no se guarda nada ni en un interrogatorio.

En un video que filtró el periódico portugués Correo da Manha del juicio de CR7, por supuestamente defraudar 14.7 millones de euros a Hacienda por derechos de imagen, el astro portugués del Real Madrid afirmó ser inocente del delito que se le acusa y que preferiría regresar a Inglaterra para evitar estos problemas.

"No oculté nada ni sé lo que estoy haciendo aquí, si quieres que sea sincero, no sé qué hago aquí", dijo Cristiano en el juicio a la Jueza.

"Solo tengo hasta sexto grado de escolaridad, lo que sé es jugar al futbol. Si hay que pagar más, pago más a España para no tener problemas.

"Nunca tuve ningún problema en Inglaterra. Como usted sabe mi vida es un libro abierto, yo no puedo ocultar nada. Sería ridículo por mi parte. No lo voy a decir pero... me gustaría volver a Inglaterra".

CR7 recalcó que su representante, Jorge Mendes, y él no son personas preparadas para temas de Hacienda.

"¿Qué haría si estuviera en mi posición, si tienes gente a tu lado abogados, gente bien preparada, gente lista, que yo no soy listo, que tengo sexto clase (primaria), pero tengo gente a la que pago a precio de oro para tratar de mis cosas, si usted estuviera en mi posición, ¿qué haría?"

"Todo lo que me dicen mis asesores es que no tengo culpa de nada. No tengo nada de malo. Jorge es como yo. Si yo tengo hasta sexto de escolar Jorge tiene el quinto. Míreme a los ojos, yo nunca oculte nada. No he pasado por esto en mi vida".