Sinha: el Tri que estará en Rusia 2018 va sin escudo

El Tri que estará en Rusia 2018 va sin escudo, aseguró el ex mediocampista Antonio Naelson "Sinha" en entrevista con Grupo REFORMA.

El seleccionado mexicano en Alemania 2006 consideró que no ha visto un jugador en el equipo de Juan Carlos Osorio que comprenda las labores de un contención nato, como en su momento lo hicieron Pável Pardo, Gerardo Torrado, entre otros.

"Yo creo que un buen contención, que distribuya mejor las jugadas quizás sí (hace falta), tenemos buenos contenciones, pero no tenemos un Pável Pardo, Israel López, el mismo Torrado, que son jugadores emblemáticos dentro de la Selección y que pudieran ser un aporte más dentro de la Selección, cuando hemos tenido problemas en esa posición", señaló Sinha.

"Hoy en día no, por lo mismo, no hay una definición concreta porque no ha encontrado ese jugador que quizás a nosotros nos llene el ojo, si no nos llena a nosotros, quizá no le llena tampoco al entrenador".

Precisamente Pardo destaca que Jonathan dos Santos podría ser el encargado de tomar ese rol, por más que Osorio no lo suelte en dicha posición.

"Es cierto que él ha jugado muchas veces más como interior, como también le gusta a Osorio y en su defecto, creo que uno de los que también podría jugar, podría ser (Jesús) Molina", apuntó el ex contención del Stuttgart alemán en entrevista con Grupo REFORMA.

"Otro que también ha jugado puede ser Edson Álvarez, pero a mí en lo personal, y puedes tener un equipo dinámico, es con Jonathan dos Santos en el medio campo".

Sin embargo, Sinha no coincide con Pardo sobre la colocación del menor de los Dos Santos en el rol de contención.

"Pero Jonathan es más de salida, no es el que se requiere dentro de la posición, caso contrario a como lo fue él, él era un tipo que daba mucha salida y a la vez tenía ese equilibrio en la media cancha", recordó el ex del Toluca, quien disputó Alemania 2006 junto a Pardo.

"Que nos daba esa pauta, en la salida, en la marca; quizás Jonathan pueda ser, pero sí tendría que entender la posición y no salir tanto de la zona".

Por eso, Sinha brinda algunas opciones que incluso Osorio ha probado.

"El 'Gallito' (José Juan Vázquez) podría ser una opción, Molina; después ha experimentado con (Diego) Reyes, con el mismo Rafa (Márquez) en su momento, dar un nombre como tal no me animaría a decirlo", agregó el brasileño naturalizado mexicano.