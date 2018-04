Silbante acusa a la Comisión de Árbitros del futbol mexicano de racismo

Adalid Maganda exigió la salida de Arturo Brizio Carter de la Comisión de Árbitros.

El silbante afromexicano llegó a México para comenzar la demanda por despido injustificado, además de exigir la destitución de los directivos.

"Yo no quiero disculpas, yo lo que pido es que el señor no esté en ese cargo, ni Arturo Brizio ni Jorge Gasso y mucho menos Julio Escobar porque no sé merecen estar ahí porque son unas personas racistas", comentó.

"No hablé porque tenía miedo a las represalias, ahora que me sacaron del arbitraje ya voy a hablar y voy a llegar a las últimas instancias, con los derechos humanos en México".

Maganda, que ya está pláticas con sus abogados, aseguró que aprobó todos los exámenes médicos realizados, por lo que una vez más relaciona su despido por cuestiones racistas.

"Desde que llegó él (Brizio) mi trabajo ha sido hacia abajo, no es posible que esté diciendo que por mi rendimiento, desde que llegó no me quería dar ni la mano... Yo les preguntaba 'qué pasa con mi caso, aléjate pinche negro y se iban'.

"Yo voy hasta las últimas consecuencias, de ser posible iré a Concacaf o a la FIFA, porque mi carrera se va en declive desde que el señor Arturo Brizio llegó", finalizó.