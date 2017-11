Sebastian Vettel: me fastidia decirlo, Lewis fue mejor

Sebastian Vettel, de Ferrari, a regañadientes reconoció la superioridad de Lewis Hamilton y Mercedes en la temporada 2017 de la F1.

El subcampeón de esta campaña terminó el campeonato con cinco victorias a 46 puntos de los 363 que logró Hamilton (Mercedes) para conseguir su cuarto título mundial.

"Me fastidia decirlo, pero Lewis fue mucho mejor este año y mereció ganar el título, así que no me queda más remedio que reconocerlo y felicitarlo", manifestó Vettel.

"Quiero felicitar a Valtteri (Bottas, finlandés de Mercedes) por su victoria de hoy; y transmitirle muchas felicidades a Lewis(Hamilton) por el título".

El teutón culminó en la tercera posición del GP de Abu Dhabi, detrás de Bottas y Hamilton, ambos de las Flechas Plateadas.