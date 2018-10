Revelan supuesta violación de Cristiano Ronaldo

Kathryn Mayorga, estadounidense de 34 años, reveló que fue violada por Cristiano Ronaldo en junio de 2009.

La mujer reveló al semanario alemán Der Spiegel que los hechos ocurrieron cuando coincidió con el futbolista en un bar de Las Vegas, y posteriormente se trasladaron a la suite en la que el portugués se hospedaba.

Ronaldo invitó a Mayorga a bañarse en la tina, la estadounidense no quería mojarse el vestido así que fue al baño a quitárselo.

El futbolista llegó desnudo y le pidió a Mayorga que tocara y besara sus genitales por 30 segundos, la mujer se negó.

"Me empezó a tocar, me agarró y se puso sobre mí. Le intenté retirar mientras le seguía diciendo que no", describió Mayorga.

Después del acto, el portugués insistió en que es una buena persona el 99 por ciento, excepto por ese uno por ciento y le pidió disculpas a la víctima.

La mujer de entonces 24 años, acudió a un hospital para realizarse pruebas y después fue a una comisaría para denunciarlo, pero le explicaron que ella podía convertirse en la acusada al tratarse de un deportista de élite.

El jugador de la Juventus negó las acusaciones en el momento y ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial en el que Ronaldo pagó 323 mil euros a Mayorga, a cambio de firmar un acuerdo en el que ella se comprometía a no hablar del tema.

"He tenido graves problemas. Le culpo de la violación y me culpo a mí misma por haber firmado aquel papel", declaró.

El movimiento #MeToo es la razón por la que Mayorga rompió el silencio y hacer frente a la demanda.

Por su parte, los representantes legales del ex madridista declararon que la ruptura del pacto viola los derechos personales de Cristiano Ronaldo de forma seria.