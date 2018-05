Presentador deportivo argentino nos relata el día en que su vida quedó marcado por el futbol

Por tapas como está siempre voy a recordar a la revista #ElGrafico. Tantos años esperando ir al kiosco, tantos recuerdos, tantas historias...se va un pedazo grande mi infancia y una de las razones por la cual decidí ser Periodista Deportivo. Gracias por tanto.

A post shared by Pablo Mariño (@pablofmarino) on Jan 16, 2018 at 4:48pm PST