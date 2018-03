Piden autocrítica al entrenador del Tri

El entrenador mexicano Manuel Lapuente, mundialista en Francia 1998, dijo que su colega, el colombiano Juan Carlos Osorio, debe trabajar los puntos finos del Tri, para llegar bien preparados al Mundial de Rusia y recalcó que ante todo debe aprender de las derrotas.

Lapuente comentó que es fundamental todo lo que puede dejar un tropiezo como la goleada sufrida ante Chile (7-0) en la Copa América Centenario, así como la caída frente a Alemania en la Copa Confederaciones (4-1 en semifinales).

"Ojalá tenga la autocrítica suficiente porque de la derrota se aprende, del triunfo no".

"No es posible que digan que fue un excelente año porque clasificamos muy fácil; deben meterse en la cabeza que se perdió feo contra Chile y Alemania, lo que está fallando es el funcionamiento", consideró.

Osorio es blanco de críticas por su sistema de rotaciones; con el Mundial a la vista, el entrenador sigue con ensayos y no tiene un equipo titular definido.

Lapuente, ganador con el Tri de la Copa Confederaciones 1999, recalcó que en este momento todavía no se puede decir si es una buena selección mexicana o no, porque falta demostrarlo en el Mundial, y será hasta que termine su participación lo que defina si contó o no con la mejor generación de jugadores de la historia.

El Tri de Lapuente en Francia 98 es uno de los mejor recordados, por el estilo combativo que mostró en los vibrantes juegos ante Corea del Sur (3-1), Bélgica (2-2) y Holanda (2-2). El equipo cayó en la segunda ronda ante Alemania (2-1).

México jugará en el Mundial 2018 ante Alemania, Corea del Sur y Suecia.