Oswaldo Alanís: los delanteros del América no son super poderosos

Metido en una inspiración especial al saber que el de mañana será su último Clásico como jugador de las Chivas, a Oswaldo Alanís no le impresiona el poder ofensivo del líder América.

Tener que contener a un ataque con Henry Martín, Matheus Uribe, Oribe Peralta, Cecilio Domínguez, el francés Jeremy Menez y los suplentes Darwin Quintero o Renato Ibarra, no le mete temor alguno al defensa de las Chivas.

"Si bien son muy buenos, tampoco son super poderosos o con superpoderes como para no poder detenerlos nosotros", opinó Alanís sobre los atacantes azulcremas.

Martín es el máximo anotador con 5 goles, pero a nivel colectivo las Águilas han anotado 21 goles entre Liga y Concachampions hasta el momento.

¿Cómo hay que detenerles entonces?

"Marcar como cuando fuimos campeones", recordó Alanís.

El Rebaño ha recibido gol en contra en todos los partidos del torneo regular, por lo que su trabajo defensivo ha sido muy cuestionado, además de lucir poco sólido de cara al Clásico.

"En este torneo no hemos estado bien, por cosas, situaciones, por errores y también por fortuna del rival, no se ha podido dar (una buena defensa)".

¿Es Chivas hoy inferior al América?

"Es una percepción que va a tener la gente, así como en su momento nos tocó ser los inferiores ante Tigres y en su momento pues la gente puede decir, pero al final lo demostrado en la cancha va a ser lo importante", recordó el rojiblanco.

Su último Clásico

Después de no renovar contrato con el equipo para poder irse libre al extranjero a partir de junio, Oswaldo Alanís sale a cada partido sabiendo que será su último juego con cada rival.

Esa misma sensación nostálgica la tiene ya para el Clásico de mañana.

"Precisamente hace unos días pensaba justamente eso, y sí, al final el saber que este es el último que me tocará, al menos en esta etapa sí, me deja con ese sabor especial de que hay que jugarlo de buena manera, tanto el Clásico como en todos los partidos, en cada uno que he tenido la oportunidad creo que lo he vivido especial", confesó el zaguero, quien se perdió las primeras 5 fechas del torneo por un conflicto contractual con la directiva.