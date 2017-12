Neymar: la lesión del Mundial fue mi peor momento

En una entrevista con The Players Tribune, que fue conducida por su ex compañero del Barcelona, Gerard Piqué, el actual delantero del París Saint Germain, Neymar, contó que la lesión que sufrió en el Mundial 2014 ha sido su peor momento y que casi le cuesta la carrera.

"Esa lesión ha sido mi peor momento. Esa semana sólo lloraba, veía a mi mamá y a mi papá llorando, todos tristes, mis amigos, mi familia", rememoró.

"No conseguía levantar las piernas, no conseguía mover las piernas. El doctor me sacó y empecé a llorar porque me dolía mucho y no sentía nada, no sentía las piernas y me llevaron al hospital que tienen en el estadio. Me dijeron. 'la buena noticia es que vas a poder andar, porque dos centímetros más a un lado y el futbol se acaba para ti'", dijo.

En los Cuartos de Final del Mundial de Brasil 2014, el atacante sufrió una fuerte entrada por parte del colombiano Camilo Zúñiga, lo que le ocasionó fractura en una vértebra lumbar.

Con dicha lesión no pudo disputar el partido entre Brasil y Alemania de Semifinales, el cual ganaron los teutones 7-1.

"Me habría gustado más terminar perdiendo 7-1 que quedar lesionado", declaró.