Maradona dice que ‘para nada’ Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia

Diego Armando Maradona considera que a Cristiano Ronaldo le falta mucho camino por recorrer para ser el mejor futbolista de la historia.

El astro argentino concedió una entrevista a "Telesur", donde también comentó que cualquiera puede hablar disparates.

"Todo el mundo es dueño de decir lo que quiera. También disparates. No creo que Cristiano Ronaldo sea el mejor jugador de la historia.

"Para nada. Pero lo respeto por la carrera que está haciendo, nada más. De ahí a que hablemos del mejor de la historia le queda mucho camino por recorrer", dijo el "Pelusa".

CR7 comentó que era el mejor de la historia, tras ganar su quinto Balón de Oro.

"Respeto las preferencias de todos, pero no veo a nadie mejor que yo. Ningún futbolista hace cosas que yo mismo no puedo hacer, pero veo que hago cosas que otros no pueden hacer. No hay un jugador más completo que yo. Soy el mejor jugador de la historia, tanto en los buenos como en los malos momentos", declaró Ronaldo en una entrevista a la revista "France Football".