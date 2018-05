Lluvia de elogios a Mohamed Salah y desprecio a Sergio Ramos en las redes sociales

Un desconsolado Egipto compartió el domingo un inusual momento de unidad: Una lluvia de elogios y muestras de afecto para el atacante del Liverpool Mohamed Salah y desprecio por Sergio Ramos, del Real Madrid. Muchos egipcios acusaron al defensor de lesionar intencionalmente a Salah en la final de la Liga de Campeones.

El atacante egipcio se lastimó el sábado durante un choque con Ramos, quien sujetó por el brazo derecho a Salah mientras disputaban un balón. Durante la caída, Salah aterrizó sobre el hombro izquierdo y tuvo que abandonar el encuentro apenas a los 30 minutos. Ramos, el capitán del Real, no fue amonestado y el club español ganó el duelo 3-1 para obtener el tricampeonato de la Champions.

"A pesar de las probabilidades, confío en que estaré en Rusia para enorgullecerlos a todos. Su cariño y apoyo me darán la fuerza que necesito", escribió Salah en Twitter el domingo.

Ramos pudo haber evitado un castigo en Kiev, pero no tardaron en condenarlo en Egipto, en donde los seguidores de Salah recurrieron a las redes sociales para expresar su frustración, utilizando el amplio repertorio de insultos que ofrece el idioma árabe para arremeter en contra del defensor español. Algunos ofrecieron sus oraciones, en busca de una intervención divina para vengarse del seleccionado español.

The petition calling for UEFA and FIFA to punish Sergio Ramos for intentionally hurting Mo Salah has over 200,000 signatures #LFC pic.twitter.com/AqxChANPVX — fivetimesclub (@fivetimesclub) May 27, 2018

"Esto no es fútbol, es lucha libre. Eres el jugador más sucio del mundo", escribió un seguidor de Salah en Twitter en un mensaje dirigido a Ramos.

Alguien también se ofreció a pelear con Ramos en un ring…

@SergioRamos you fancy getting in a boxing ring with me 5 rounds for charity. I’m 55 years old . I think you’re a coward . Prove me wrong? @realmadrid @LaMarca — Mark Moraghan (@MarkMoraghan) May 27, 2018

En contraste, miles de egipcios _ incluyendo celebridades y el presidente del país _ expresaron su solidaridad y apoyo a Salah.

"Mis más sentidos deseos de que el héroe egipcio Mohamed Salah se recupere de su lesión, y espero que vuelva pronto al campo y se mantenga como una brillante estrella egipcia", tuiteó el mandatario Abdel-Fattah el-Sissi.

One Minute #BREAKDOWN: Sergio Ramos vs Mohammad Salah.



The Anatomy of this TakeDown.

(via @robinblackmma)

pic.twitter.com/pfI1l7fZe7 — Ziyaad (@ZIYAAD_LFC) May 27, 2018

"Sin importar lo que suceda, te queremos y nunca caminarás solo", escribió otro seguidor, haciendo referencia al famoso lema del Liverpool. Otro tuiteó: "Aunque no estuviste para ganar el juego, definitivamente te ganaste nuestros corazones. Te queremos".

Pero tal vez la expresión más pura de apoyo a Salah fue el tuit de un joven que ha estado encarcelado durante 26 meses por utilizar una camiseta con la leyenda "un país sin tortura".

Aquí claramente vemos a Sergio Ramos jugador del Real Madrid levantando su trofeo. pic.twitter.com/NWG0sO0yKu — Chibolo (@iChibolo) May 27, 2018

"Tus lágrimas son como las llamas que arden en nuestros corazones y la manera en que creíste en tus sueños y tu determinación nos guían a todos en un sendero de sobrevivencia y éxito", escribió Mahmoud Hussein.

Los egipcios temen que Salah no se recupere a tiempo para participar con su selección en el Mundial de Rusia, tal como lo hizo durante las clasificaciones en donde el conjunto obtuvo su boleto a la Copa del Mundo por primera vez desde 1990.

El ministro de Juventud y Deporte Khaled Abdel-Aziz insistió en que Salah estará listo para jugar en dos semanas.

La cara de Sergio Ramos. pic.twitter.com/qjrD7y2SXE — Los Expulsados (@losexpulsados) May 27, 2018

Salah cautivó a Egipto desde que llegó al Liverpool procedente de la Roma el verano pasado. Su imagen aparecer casi a diario en las portadas de los periódicos egipcios y millones ven sus encuentros y festejan sus goles.

Marcó 44 tantos en todas las competencias con el Liverpool, una hazaña que catapultó al estrellato global al jugador de una remota aldea del delta del Nilo y le valió la gratitud de una nación cansada de las revueltas políticas, los problemas económicos y levantamientos de extremistas islámicos.

"Para nosotros los egipcios, Mohamed Salah no solo es un jugador, es el sueño de todos", tuiteó un aficionado.