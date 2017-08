Liga MX: Rafa Márquez podría ser desafiliado

Maradona, Julio César Chávez, Rafael Márquez, Dennis Rodman, Jared Borgetti, Rocky Marciano y MÁS atletas destacados que tenían 'amigos' buscados por la ley o de dudosa reputación... ¡Imperdible galería!

Aunque por ahora está sometido sólo a una investigación en Estados Unidos y no ha sido acusado en México de algún delito, la calidad de afiliado del futbolista Rafael Márquez ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF) estaría en riesgo.

En el reglamento de 'Afiliación, nombre y sede' en su Capítulo 3, inciso C sobre personas físicas, se redacta entre los requisitos para agremiados a la FMF no tener relación alguna con organizaciones delictivas.

"No ser parte ni haber participado en negocios de dudosa reputación o en conductas delictivas, a juicio del Comité Ejecutivo", dice el Artículo 23, en el cuarto de los seis requisitos que deben tener los afiliados a la FMF.

Esta situación también afectaría su deseo de acudir a Rusia 2018 (el que sería su quinto Mundial) debido a que perderá ritmo de juego, esencial a sus 38 años para mantenerse en forma óptima.

Márquez se queda solo...

Debido a la magnitud de la situación, pocas fueron las voces en el futbol mexicano que hablaron a favor de Rafael Márquez.

Ni de parte del Atlas, la Liga MX o la FMF se emitió un comunicado al respecto.

Incluso los Zorros cancelaron su reciente conferencia de prensa.

Esta postura de silencio se habría tomado debido a lo complicado de la acusación por parte de la autoridad estadounidense; los que hablaron a su favor, como Carlos Salcido, se limitaron al tema futbolístico.

"No sé (qué esté pasando). Para mí Rafa tiene todos mis respetos, es mi ídolo y ya está. Hablando de futbol, lo otro no me interesa", dijo el jugador de Chivas y quien compartió con Márquez el vestidor de la selección mexicana.

"Rafa es un buen amigo. Un ejemplo no solamente en el futbol sino en la sociedad. No tengo mucha información pero ojalá pase todo esto", comentó a su vez Jaime Lozano, técnico del Querétaro y otrora compañero en el Tricolor.