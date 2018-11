Landon Donovan: el futuro de Soccer City San Diego depende de los votantes el martes

Este martes el futuro de Soccer City San Diego se define. Es todo o nada para el grupo comandado por la leyenda estadounidense Landon Donovan, para que los ciudadanos de San Diego decidan si aceptan la creación de un complejo, además de deportivo, y de una infraestructura que podría crear alrededor de 26,000 trabajos semanalmente.

La Medida E será puesta a votación en las elecciones de medio término que se llevan a cabo a nivel nacional.

“El área en donde jugaron los Chargers [en el Qualcomm Stadium], todo ese espacio ahí queremos desarrollar un estadio para un equipo de MLS y también para el equipo de futbol americano de San Diego State”, explicó Donovan a HOY Deportes. “Además queremos construir un parque [al lado del rio]. Habrá un distrito de entretenimiento con bares, restaurantes, conciertos, apartamentos para vivienda, oficinas, dos hoteles. Tendremos una academia juvenil”.

Según el exdelantero del Galaxy de Los Ángeles, la construcción de este proyecto tendrá un costo de en torno a $500 millones que será “financiado 100% de manera privada, la gente no pagará nada”.

Basado en la cantidad de negocios que serán parte de este plan, los impuestos que pagarán serán “de $21 millones anualmente para la ciudad, de los que se beneficiarán las escuelas, la policía, bomberos y más”.

El estadio para el equipo de San Diego será capaz de adaptarse a las necesidades juego a juego pues tendrá una capacidad de 18,000 hasta 33,000 personas.

Para Donovan, este proyecto está siendo desarrollado teniendo en gran parte para la comunidad latina.

“Si alguien visita Dan Diego, se dan cuenta que hay mucha gente latina aquí y la comunidad latina es parte del alma de esta ciudad”, señaló. “Tenemos entre cinco mil a ocho mil personas que cruzan para ver a los Xolos cada dos semanas. Ellos quieren tener su propio equipo aquí en San Diego, pues el futbol es importante para la comunidad latina. Si no les gusta el futbol, de todas formas hay mucho que hacer en este sitio que vamos a desarrollar”.

Aunque en apariencia, el grupo detrás de este plan parece tener en claro su objetivo, Donovan explicó que han tomado como ejemplo a lo que han hecho otros clubes recientemente, como su exequipo y el LAFC.

“Tengo muy buenas relaciones con el Galaxy y también con el LAFC”, apuntó Donovan. “Nuestro equipo que trabaja cada día aquí fue al partido entre LAFC y Dortmund en mayo, les fascinó e hicieron preguntas de cómo hacer todo. Si nuestra iniciativa pasa mañana, buscaremos consejos de todos lados, de equipos mexicanos, de MLS, europeos porque queremos hacer un buen trabajo para San Diego”.

Con las votaciones a la vuelta de la esquina, Donovan espera un resultado positivo y por primera vez, a nivel personal, dice sentirse sin control sobre la situación pues es totalmente distinto a lo que vivió como futbolista profesional.

“En el futbol cuando trabajé mucho, muy duro, con esfuerzo, muchísimas veces el resultado se dio… en este proceso, el resultado es casi opuesto, pues trabajamos tanto, hacemos todo correcto pero es más difícil y ojala que mañana que todo el trabajo que hemos hecho nos ayude”, dijo Donovan. “Que sea como un juego de futbol en el que saldremos campeones para construir algo muy especial para la ciudad de San Diego”.

Mientras que Donovan experimenta este proceso, un excompañero de él también lo está viviendo en la costa Este.

“No todavía no he hablado con David [Bekcham], aunque hace tiempo hablamos de un poquito de todo, pero ya hemos visto qué tan difícil es todo esto, para influenciar a la gente. Nosotros y Miami queremos hacer algo para la comunidad... pero aún así es difícil por la parte política. Me encanta lo que están haciendo allí y si pasan los dos, pues vamos a hablar de cómo tener éxito”, reiteró el ‘Capitán América’.

