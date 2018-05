LAFC derrota a Minnesota United y extiende su invicto a cinco fechas

En busca de extender su invicto a cinco fechas, el LAFC recibió el miércoles al Minnesota United en el Banc of California Stadium. El equipo logró precisamente eso al vencer a la visita 2-0 con goles del colombiano Eduard Atuesta y Mark-Anthony Kaye, quienes marcaron por primera vez con el onceno angelino.

Desde la increíble inauguración del nuevo del LAFC, el pasado 29 de abril ante los Sounders de Seattle, los ojos y oídos han estado pendientes a lo que pudiera acontecer en el Banc of California Stadium. Especialmente tras los gritos homofóbicos de “ehh puu…” que se presentaron cada vez que el portero hacía un saque de meta.

El LAFC entonces sacó un comunicado advirtiendo que no toleraría ese comportamiento y expulsaría del estadio a quien se una a ese cántico. Ante el FC Dallas, no se presentó alguna situación que lamentar. Nuevamente el miércoles ante el Minnesota United, las cosas se mantuvieron en calma.

De esta forma, el LAFC pareció superar por el momento una gran prueba en su corta historia.

Al inicio del partido, ambos equipos buscaban proponer y en menos de 15 minutos tuvieron opciones de abrir el marcador. Pero fue Atuesta quien capitalizó al aprovechar un rebote dentro del área grande para abrir el marcador a los 30 minutos. El colombiano marcó su primer gol con el equipo angelino tras haber sido adquirido hace unas semanas.

