Kroos señala argumentos de racismo de Ozil como ‘sin sentido’; presidente de Federación se arrepiente

Semanas después de que Mesut Ozil sorprendiera al mundo tras haber renunciado a la selección de Alemania debido a lo que señaló como “agresiones racistas” después de que apareció en una foto con el candidato a la presidencia de Turquía para un segundo término, Recep Erdogan, el presidente de la Federación Alemana de Futbol, su excompañero de selección, Toni Kroos dijo que las reclamaciones “no tienen sentido”.

”Mesut es un jugador que merece reconocimiento internacional y como jugador, merecía una mejor salida, pero por la manera que renunció no era la manera adecuada. En partes de su comunicado, que estaba bien dirigido, lamentablemente hubo partes en el que oscurecieron de gran manera el resto con cosas que no tienen sentido. Pienso que él sabe muy bien que en la selección y la Bundesliga no existe el racismo”, dijo Kroos.

Ozil fue objeto de ataques de algunos sectores del país pues a pesar de haber nacido en Alemania, algunos lo acusaron de no ser alemán.

Por su parte, el presidente de la Federación Alemana de Futbol, Reinhard Grindel parece haber reflexionado por lo sucedido con el jugador de padres turcos.

El presidente dijo este domingo a un tabloide alemán que no fue su intención que el jugador fuera señalado como una de las razones por las que Alemania salió eliminada tempraneramente del Mundial de Rusia 2018, en la que no superaron la primera fase.

“Debí tomar una postura más clara en un par de áreas y apoyar a Mesut Ozil”, dijo Grindel. “Debí haber hallado palabras más reducidas. Tales ataques son totalmente inaceptables. Lamento que Mesut Ozil sienta que fue abandonado por la Federación”.

