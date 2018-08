Josef Martínez hace que los goles parezcan fáciles en la MLS

Las estadísticas oficiales de la MLS mencionan que Josef Martínez mide 1,70 metros (5 pies y 7 pulgadas). Pero por momentos, el delantero venezolano parece más bajito, a tal grado que se pierde fácilmente en la multitud.

Especialmente cuando está frente al arco, buscando colocarse en una posición ventajosa entre rivales más altos. Y es entonces cuando hace magia.

Una gambeta, tocando el balón con la pierna izquierda. Un cañonazo de derecha. Un salto espectacular para rematar de cabeza y enviar el balón a las redes.

"Es implacable", expresó maravillado Darren Eales, presidente del Atlanta United .

A casi dos meses de que concluya la campaña regular, Martínez se ha convertido ya en el anotador más productivo durante una temporada de la MLS en la historia. Anotó su 28vo tanto la semana anterior, durante una victoria en Orlando. Rebasó así el récord impuesto por Roy Lassiter en 1996 _la primera campaña de la MLS_ e igualado por Chris Wondolowski en 2012 y por Bradley Wright-Phillips en 2014.

El venezolano de 25 años se ha consolidado rápidamente como un símbolo de una liga en plena expansión. Es el rostro de la franquicia más dinámica de la MLS.

Pero no parecía impresionado por sus logros durante una práctica realizada en una mañana calurosa, en los suburbios de Atlanta. Mientras el sudor le recorría el rostro, bromeó ante la pregunta de cuál es la cifra que pretendía alcanzar.

"Las 12:30, tengo hambre", comentó con una sonrisa. "Ése es el único número en el que pienso ahora".

Quizá lo más notable de la marca de Martínez es la variedad de sus goles.

Siete han sido con la pierna derecha, seis con la izquierda, nueve con la cabeza y seis de penal.

"Dentro del área no se puede perdonar", sentenció.

Recordó la eficacia que mostraba en su juventud Wayne Rooney, el astro inglés que ha llegado al D.C. United en el ocaso de su carrera. Curiosamente, ambos se verán las caras el domingo, cuando Atlanta visite la capital del país.

"Estos futbolistas juegan sin temor, van con todo siempre, simplemente dejan ir el cuerpo y hacen lo necesario para marcar goles", comentó el zaguero de Atlanta, Michael Parkhurst . "Es eso lo que los ha vuelto muy exitosos".

El 28vo gol de Martínez fue una obra maestra.

Mientras Julian Gressel avanzaba hacia el área en un contragolpe, Martínez permaneció en el costado izquierdo. Pasó desapercibido en tanto que tres defensores de Orlando ponían atención al paraguayo Miguel Almirón, quien se adentró en diagonal por el corazón del área.

En cambio, Gressel cedió el balón a Martínez, quien controló con la izquierda, eludiendo a Jonathan Spector, e inmediatamente picó el balón con la derecha ante la salida del arquero Joe Bendik.

Martínez tuvo su primera gran oportunidad en 2014, cuando fue fichado por el Torino de Italia. Pero anotó sólo siete goles en 58 encuentros de la Serie A.

Atlanta United recibió una franquicia de la MLS para la temporada de 2017, y de inmediato le echó el ojo a Martínez. Los dirigentes del club consideraron que el ariete de Caracas se adaptaría bien a la filosofía que buscaba un plantel joven con potencial, en vez de contratar a veteranos de fama internacional.

El estratega argentino Gerardo "Tata" Martino conocía el talento de Martínez desde la época en que dirigía a Argentina en los partidos contra Venezuela. Eales se convenció tras conversar con Joe Hart, el arquero de la selección inglesa que jugó también para el Torino.

"Joe pensaba que él podía ser un buen goleador, y dio buenas referencias sobre su carácter", recordó Eales. "Pero lo que destacó realmente, lo que recuerdo más, fue que Joe habló de cuán buena era su capacidad por aire, la capacidad que tenía para saltar alto, notable para un chico de su estatura".

De hecho, algunas de las jugadas más memorables de Martínez han llegado mediante saltos en los que parece desafiar la gravedad antes de conectar el balón con una fuerza demoledora.

Aunque seguramente Martínez generará interés en las ligas europeas, ha insistido en que se encuentra contento en Atlanta, y puede vislumbrar una carrera larga y exitosa en la MLS. Almirón parece más cerca de la emigración en el próximo periodo de transferencias, pero el éxito de Atlanta en la cancha y en la taquilla implica que probablemente el club podrá retener a buena parte de su plantel.

"No necesitamos hacer una venta para lograr un balance contable", señaló Eales. "Josef está disfrutando acá y nos encanta tenerlo en nuestro equipo".

___

Paul Newberry está en Twitter como www.twitter.com/pnewberry1963 .

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.