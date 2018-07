Jonathan dos Santos logró su sueño de jugar en un Mundial y su siguiente desafío es ayudar al Galaxy

Jonathan dos Santos fue el último jugador en ser recortado de la lista de 23 para ser parte del Mundial de 2010. Un recuerdo amargo pero que no lo detuvo en su búsqueda de alcanzar su deseo de convertirse en mundialista.

En 2014, las cosas no fueron mejores, pues una lesión lo dejó completamente fuera de siquiera ser considerado para la selección mexicana. Otro tropezón en el camino, pero él es insistente y siguió trabajando para buscar otra oportunidad.

Finalmente, el técnico del Tri, Juan Carlos Osorio lo confirmó entre los 23 elegidos para Rusia 2018 y el sueño se estaba convirtiendo en realidad. El siguiente paso era buscar un puesto entre los 11.

En la primera fase, Osorio no contó con los servicios del mediocampista del Galaxy de Los Ángeles, pero ante Brasil en octavos de final, su oportunidad llegaría.

El onceno brasileño había anotado el primero a los 51 minutos de juego y Osorio mandó al menor de los Dos Santos al terreno para controlar la media cancha. Sin embargo, poco o nada pudo hacer y México terminó eliminado de Rusia 2018 al caer 2-0 ante los brasileños.

De igual forma, para Jonathan el poder haber pisado fue un sueño hecho realidad.

“El Mundial era un reto que tenía desde pequeño, ya lo cumplí, aunque fuera un poco”, dijo ‘Jona’. “Pero bueno, estar elegido entre los 23 de poder representar a mi país, aún queda mucho por pensar y lograr. Estoy en el Galaxy, uno de los mejores equipos de América y solo queda seguir trabajando, lo máximo para seguir creciendo día con día”.

Previo al Mundial, el Galaxy no estaba en zona de clasificación a los playoffs y la lluvia de críticas caía sobre él y su hermano, Giovani, por el bajo rendimiento que mostraban con el onceno galáctico e incluso con el Tri.

Sin embargo, los resultados se fueron dando, gracias también al empuje de Zlatan Ibrahimovic, y con los Dos Santos recuperados, el Galaxy fue ganando nuevamente terreno.

“Creo que el equipo está más compacto”, señaló. “He visto diferencia antes del Mundial y ahora el equipo está encaminando mejor el rumbo. Lo más importante es tener confianza y seguir buscando resultados positivos. Hay que seguir trabajando como grupo y no individual”.

Los triunfos mejoran el estado de ánimo, según le dijo Jonathan a HOY Deportes, se nota en el vestuario.

“Todo es más fácil, es más llevadero. En el vestuario se nota todo, tienes más confianza a la hora de jugar, de mostrarte. Si es cierto que hemos pasado por momentos en que el equipo no ha estado en su mejor nivel, pero ahora sabemos que podemos ganar de manera seguida, eso nos da más confianza para ganar más puestos arriba”.

EL PARTIDO

Galaxy vs. Orlando City

Cuándo: Domingo

Dónde: StubHub Center

Hora: 6:30 p.m.

TV: FOX Deportes

-------------------------------

Zlatan: ante LAFC, el derbi es aún joven

El Galaxy y el LAFC se han enfrentado en dos ocasiones, siendo la del jueves la última, por lo que la historia entre estas dos escuadras angelinas apenas se empieza a escribir.

El astro de los galácticos, Zlatan Ibrahimovic, ha vivido varios clásicos y derbis de los que guarda gratos recuerdos.

“He estado en tantos como el Barcelona contra Real Madrid, Inter-Milán, tenemos París-Marsella, Manchester United contra el City o Liverpool, me gusta el derbi de Milán con 80,000 aficionados”, recordó. “Cuando llegas al estadio un partido está de azul, cuando vuelves al otro es rojo, es para lo que juegas. No es como con 20,000 aficionados. Me gusta cuando me chiflan, desencadena algo en mí, no sé qué es, pero es un gran sentimiento jugar frente a 80,000”.

El primer derbi que jugó contra el LAFC, en el que anotó dos goles para remontar el marcador adverso y darle la primera victoria al Galaxy, se convirtió en uno de sus recuerdos favoritos.

“Está ahí alto. Fue algo especial, en mis primeros 20 minutos en la MLS, mis primeros 20 minutos en el Galaxy. Todos los recordaremos, fue algo bonito”.

Según ‘Ibra’, son varios los ingredientes que hacen especial a un derbi.

“Cuando los aficionados lo disfrutan y alcanzas el mejor resultado, es el escenario ideal. Siempre quieres darle la alegría a tu afición y este derbi [con LAFC] es muy temprano aún. Son solo dos juegos. El LAFC es un equipo nuevo, no podemos hablar de historia aún”.

El tercer y último derbi de esta temporada regresa al StubHub Center el 24 de agosto (7:30 p.m.).

