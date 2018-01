VIDEO: Se presenta Landon Donovan ante la afición en el estadio del León y así lo reciben

El astro estadounidense, Landon Donovan, quien regresó por segunda vez del retiro, se presentó ante su nueva afición del León y de esta manera recibieron al jugador:

Por lo pronto, Donovan ya vistió los colores del Leon y así luce el delantero quien está visiblemente contento.

La afición esperó a Donovan en medio de la fiesta.

Atmosphere building in Estadio Leon ahead of @landondonovan’s presentation. The letters “L” and “D” have been given out to the public, as well as small and flags. #ligamxeng pic.twitter.com/N6WcZl401R