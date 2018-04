No hubo salvación milagrosa de Zlatan Ibrahimovic y el Galaxy cae ante el Sporting Kansas City

‪Rogelio y Felipe son #mexicanos que están de visita en #LosAngeles y aprovecharon para venir al juego del @lagalaxy y ver la nueva superestrella de la #MLS, #ZlatanIbrahimovic. Aunque dicen ser americanistas, apoyan al #LAGalaxy desde #Mexico. #LAvSKC #futbol #ibrahimovic‬ #giodossantos #jonadossantos #gio #jona

A post shared by Hoy Deportes (@hoydeportesla) on Apr 8, 2018 at 5:26pm PDT