Ulises Ruiz Basurto / EFE

MEX50. GUADALAJARA (MÉXICO), 28/05/17.- Los jugadores de Chivas festejan con la copa el Campeonato hoy, domingo 28 de mayo de 2017, en un partido de la Final del Torneo Clausura del fútbol mexicano en el estadio “Chivas” en Guadalajara (México). EFE/Ulises Ruiz Basurto ** Usable by HOY and SD Only **

MEX50. GUADALAJARA (MÉXICO), 28/05/17.- Los jugadores de Chivas festejan con la copa el Campeonato hoy, domingo 28 de mayo de 2017, en un partido de la Final del Torneo Clausura del fútbol mexicano en el estadio “Chivas” en Guadalajara (México). EFE/Ulises Ruiz Basurto ** Usable by HOY and SD Only ** (Ulises Ruiz Basurto / EFE)