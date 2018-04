VIDEO: Carlos Vela toma la derrota ante el Galaxy de manera positiva

Carlos Vela trató de ver lo bueno en lo malo de la derrota de su equipo, el LAFC, en un partido ante el Galaxy de Los Ángeles que muchos señalan será para la historia por todo lo que aconteció.

El mexicano fue protagonista el sábado en el StubHub Center, en donde anotó dos golazos que parecen haber pasado desapercibidos luego de que el Galaxy armara la remontada de un 0-3 a un 4-3.

“Lo tomamos de una manera positiva”, dijo el delantero. “Creo que un equipo nuevo aprende a base de golpes duros y hoy es uno de ellos. Cuando vas ganando y todo es bonito, la gente no valora lo que se trabaja, lo que no vemos. Hoy va a ser un día bueno para reflexionar porque somos un equipo nuevo. Hay que recordar que todavía estamos construyendo al equipo y tenemos que demostrar”.

El LAFC llegó con marca perfecta de dos ganados en igual número de juegos y ante los de Sigi Schmid las cosas parecían que seguían por buen camino. Hasta que como en un script muy a lo Hollywood, el sueco Zlatan Ibrahimovic debutó de manera dramática con sendas anotaciones y ayudó a voltear el marcador.

Sin embargo, a pesar de cómo ocurrieron las cosas, Vela no quiso darle todo el crédito a los galácticos.

“Más que ellos ganar, perdimos nosotros”, explicó después del encuentro que su equipo perdió 4-3. “Cuando vamos 3-0 no se nos puede remontar. Se dio todo a favor de ellos. Nos meten los goles y los pone con la moral muy alta. La entrada de Zlatan, la gente se emociona. Todo se dio para que terminaras el partido. Obviamente, nosotros no podemos caer en ese juego, en esa dinámica. Tuvimos que mantener y reaccionar de otra manera, no fuimos capaces”.

Por su parte, el entrenador del equipo expansión de la MLS en esta temporada, Bob Bradley, analizó el resultado del partido como una oportunidad para aprender y crecer.

“Hay momentos en el futbol, que como grupo, tienes que tener una capacidad de reacción”, dijo Bradley. “Ganamos los dos primeros partidos, las cosas iban como queríamos en este juego, estábamos arriba 3-0, parecía que las cosas iban en nuestro camino, perdimos el balón y en ese momento teníamos que recuperarlo para encontrar el futbol que sabemos cómo jugarlo. Los grandes momentos creados por ‘Ibra’, nos hizo terminar en la parte posterior. Aprenderemos, va a ser importante para nosotros y convertirnos en un gran equipo de futbol”.

Bradley había anticipado previo al partido la participación de Ibrahimovic y trató de mantener a su grupo concentrado, pero según el técnico, su equipo no tuvo poder de reacción.

“Un momento ‘Ibra’”, detalló Bradley, “es un momento que nosotros creamos, perdimos nuestro camino. Sabíamos que iba a entrar, pero teníamos que seguir jugando nuestro partido. Tuvimos oportunidades en la que no estuvimos finos, le pegamos al poste, tenemos que aprender a cerrar partidos”.

