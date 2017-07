Bob Bradley: No se puede comparar a LAFC con Chivas USA

El nuevo club de expansión de la MLS, el LAFC, nombró el jueves a Bob Bradley como el primer director técnico del equipo. El entrenador habló con HOY Deportes previo a su presentación ante los medios de comunicación programada para el viernes.

Bradley fue entrenador de las desaparecidas Chivas USA en 2006, la que fue su última aparición en la MLS. Desde entonces, se convirtió en el entrenador de la selección estadounidense por cinco años, luego tomó posesión de la selección egipcia hasta el 2013, además se convirtió en el primer estadounidense en dirigir un equipo de la primera división en Europa con el Stabæk Fotball de Noruega.

Su paso por Europa también incluirían al Le Havre AC francés y al Swansea City de la Liga Premier de Inglaterra.

Esta fue la conversación con el nuevo entrenador del LAFC que habló de su experiencia con equipos de expansión, los planes para conseguir a los jugadores y de la selección estadounidense.

Desde 2006 hasta hoy, ¿Cuánto ha evolucionado la liga y usted?

“La liga ha crecido de muchas maneras. Es emocionante para mí ver más equipos, más estadios, algunos nombres de jugadores muy grandes. La liga es reconocida alrededor del mundo por la manera como las cosas siguen en ascenso. Por mi parte, experimenté grandes cosas temprano en la MLS con diferentes equipos. Gané varios torneos como la Copa MLS, la US Cup, luego como entrenador de la selecciona estadounidense viví momentos importantes. Son cosas que te permiten crecer. Pude llevar mis ideas del juego a diferentes lugares y pasarlos. Conseguir la manera de construir todo tipo de equipos en diferentes circunstancias. Estoy orgulloso de todas esas experiencias y logros. Lo que más valoro ahora es la oportunidad de tomar mi visión futbolística y llevarlo a un club que tiene un compromiso real. He visto desde arriba hacia abajo que eso es lo que ocurre en el LAFC”.

Una nueva etapa y un nuevo equipo…

“Estoy honrado por ser el primer entrenador y solo espero ver qué podremos alcanzar. La ciudad de Los Ángeles es diversa, energética, gente de diferentes nacionalidades. Los equipos en Los Ángeles han sido exitosos y llegar como el nuevo equipo, con el Banc of California Stadium situado en el corazón de L.A., te da la oportunidad de conectar con ellos, es emocionante”.

¿En qué tipo de jugadores se enfocará para interpretar su ideología futbolística?

“He tenido muy buenas conversaciones con John Torrington y Tom Penn. Creo que compartimos la misma idea de qué tipo de jugadores estamos buscando. Tienen que tener personalidad, queremos un equipo que sea emocionante para ver, en el que los jugadores están comprometidos con el club. Hay mucho trabajo aún por hacer, pero todo apunta a la dirección correcta que se puede conectar con la afición de la ciudad”.

¿Es más difícil llegar a un equipo que ya opera o a uno que apenas empieza?

“Cuando armas un equipo desde cero, hay muchas maneras en la que puedes funcionar de manera correcta. Lo hice, obviamente, hace 20 años con el Fire de Chicago. Recuerdo muy bien cómo fue esa experiencia, de cómo todo se construye, y toda esa experiencia me permite acelerar el proceso con el LAFC”.

¿Qué tan importante es para el equipo ir por estrellas latinas?

“Necesitamos conectarnos con nuestros hinchas, con la comunidad, con la diversidad. Esa parte de la comunidad del LAFC es muy importante, necesitamos claramente un equipo que pueda jugar el tipo de futbol que es apreciado. Además de tener el tipo de jugadores que tenga un atractivo especial”.

