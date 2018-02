Artista mexicano habla tras mural vandalizado de Carlos Vela

Jiovanny López y Diego Mendoza Ramos disfrutaban el lunes de la atención de los medios y de los aficionados en las redes sociales, pues muy orgullosamente presumían el mural que habían creado con la imagen de su jugador estrella, Carlos Vela y los logos del LAFC.

Sin embargo, a menos de 24 horas, el mural fue vandalizado. El agresor o los agresores, usaron por lo menos cuatro diferentes tipos de pinturas para destruir el trabajo de los artistas mexicanos en lo que parece fue en la noche del lunes o madrugada del martes.

“Me desperté con esta noticia de que fue vandalizado”, dijo López a HOY Deportes. “Al principio sentí… no coraje, pero sí sentimiento de frustración porque pocas personas saben lo que tuvimos que hacer para hacer el muro. La pasión, el esfuerzo que pusimos en este muro”.

A pesar de la desazón que sintió, el artista de 26 años insiste que el mensaje de su obra no cambia.

“El mensaje sigue siendo el mismo, cambiar la forma de ver la palabra ‘muro’ y unificar a todas las personas”, aseguró. “El hecho que se haya vandalizado, queremos decirles que ‘no importa de qué equipo vengas, al final de eso, la rivalidad se tiene que quedar dentro esos 90 minutos en el campo. Fuera de ello, todos somos angelinos’”.

LA Galaxy (MLS) Gyasi Zardes mural vandalized pic.twitter.com/xiuYwNsut3 — NA Terraces (@NATerraces) February 13, 2018

López se considera un artista de Los Ángeles y prefiere no elegir un lado, pues ya ha presentado dibujos a jugadores del Galaxy como Giovani y Jonathan dos Santos, Romain Alessandrini y Sebastián Lletget, además del exjugador angelino, Landon Donovan.

López dijo sentirse triste por la aparente guerra que tienen los aficionados de ambos equipos, Galaxy y LAFC.

“Como le he hecho arte al Galaxy, ahora le hice al LAFC” señalo López. “Tengo amigos de ambos lados. Me gustaría que ambas porras, del Galaxy y LAFC, se unieran para enviar un mensaje a toda la afición que esto es solamente deportivo y no hay que llegar al extremo de dañar algo que está beneficiando a la ciudad”.

López dijo que igual se sienten orgullosos por el trabajo que desarrollaron y que Vela lo alcanzó a ver aunque sea por las redes sociales.

Last week: @LAFC put up a new mural in Pico-Union



This week: @LAGalaxy fans paid it a visit pic.twitter.com/rqVc7K7NKc — Eric Beard (@BeardEric) May 22, 2017

“Así como he recibido mensajes muy buenos de fans del Galaxy. Los del Galaxy nunca se comportarían de esta manera, estas son personas que solo se llevan la rivalidad más allá de la cancha. Esto pasa, es parte del arte y el sueño no los quita nadie”.

Vandalizan mural de @11carlosV que fue hecho por artistas mexicanos en #LosAngeles pic.twitter.com/nCxZbMbz5t — Jad El Reda (@jadelreda) February 13, 2018

Aunque aún no se ha confirmado quién fue el encargado de este acto, en las redes sociales sospechan que algunos seguidores del Galaxy pudieran estar envueltos.

Por parte oficial del Galaxy, esta fue la declaración que fue proveída:

“LA Galaxy no condona el vandalismo de cualquier tipo”.